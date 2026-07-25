Famiglia nel bosco | Nathan e Catherine attendono il verdetto sui tre figli

Da scuolalink.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tribunale per i minorenni ha in programma di emettere una decisione sulla custodia di tre bambini affidati a una famiglia residente in un bosco. La coppia coinvolta, Nathan e Catherine, aspetta il verdetto che potrebbe determinare il loro futuro e quello dei figli. La sentenza è attesa nelle prossime settimane, mentre la famiglia rimane in attesa di conoscere l’esito ufficiale.

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La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli resta in bilico. Nathan e Catherine attendono la parola del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che deve pronunciarsi sul futuro dei tre figli. I bambini vivono da otto mesi in una comunità a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale. L'avvocato Simone Pillon resta fiducioso e spera in un ricongiungimento rapido per tutti.La famiglia nel bosco aspetta il verdettoIl collegio dei giudici dell'Aquila studia un fascicolo corposo. Negli ultimi mesi sono arrivati nuovi elementi e molti atti. Per questo la decisione tarda ad arrivare. Le camere di consiglio all'Aquila si tengono di solito il giovedì. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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