Famiglia nel bosco la mossa di Nathan e Catherine per riavere i figli | Disponibili a supporto parentale

Una famiglia che si trova in una situazione di separazione ha annunciato di essere disponibile a ricevere supporto per l’affidamento dei figli. Un avvocato ha dichiarato che i genitori sono disposti a collaborare e a trovare soluzioni condivise. Nathan ha comunicato pubblicamente la propria disponibilità a un confronto con l’altra parte. Le parti coinvolte stanno discutendo le modalità di affidamento e di assistenza familiare, mentre le autorità competenti seguono il caso.

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