Famiglia nel bosco la mossa di Nathan e Catherine per riavere i figli | Disponibili a supporto parentale
Una famiglia che si trova in una situazione di separazione ha annunciato di essere disponibile a ricevere supporto per l’affidamento dei figli. Un avvocato ha dichiarato che i genitori sono disposti a collaborare e a trovare soluzioni condivise. Nathan ha comunicato pubblicamente la propria disponibilità a un confronto con l’altra parte. Le parti coinvolte stanno discutendo le modalità di affidamento e di assistenza familiare, mentre le autorità competenti seguono il caso.
“Confermo la disponibilità dei genitori ad intraprendere un percorso di supporto parentale”, queste le parole di Simone Pillon, legale della famiglia nel bosco. L’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha parlato delle intenzioni dei due genitori dopo aver incontrato i responsabili del servizio sociale e il team di neuropsichiatria infantile del presidio di Atessa. Famiglia nel bosco, le parole del legale La disponibilità al supporto parentale Le parole del presidente della regione Abruzzo Famiglia nel bosco, le parole del legale Simone Pillon, legale della famiglia nel bosco, ha parlato della situazione dei tre bambini all’ANSA. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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