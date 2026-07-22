Due agenti coinvolti nell’intervento che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir sono in licenza e malattia. I poliziotti si sono detti “sconvolti” e “addolorati” per quanto accaduto nel quartiere Pilastro di Bologna. Spunta inoltre un nuovo video dell’intervento.

Si dicono “sconvolti, addolorati, attoniti” i due poliziotti che hanno messo in atto l’intervento al quartiere Pilastro di Bologna, concluso con la morte di Abderrahim Fakir. A raccontare lo stato d’animo degli agenti è il loro avvocato. Intanto le indagini continuano: si cerca di capire perché Fakir sia morto. I due poliziotti non sono indagati Secondo il legale, i due poliziotti avrebbero dovuto gestire quello che sembrava “un banale intervento” ma che si è trasformato in una tragedia. “Attraverso i loro occhi ho visto il dolore per il dramma al quale hanno presenziato: la morte di un uomo, un qualcosa che ti lascia sconvolto”, ha spiegato l’avvocato Gabriele Bordoni, citato dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Virgilio.it - Fakir morto a Bologna, un poliziotto in licenza e l'altro in malattia: "Sono sconvolti", spunta un altro video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riots erupt in Italy after man dies when police restrain and punch him

Notizie e thread social correlati

Bologna, spunta un altro video di una settimana fa: in azione lo stesso agente del fermo che ha portato alla morte di FakirUn nuovo video risale a una settimana fa e mostra lo stesso agente coinvolto nel fermo che ha portato alla morte di Fakir.

Docenti picchiati a Parma, spunta un altro video: lo studente denuncia i profUn nuovo video depositato oggi agli inquirenti riguarda l'aggressione a due insegnanti di un istituto tecnico a Parma.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro.

Faranno il processo al morto. Sentir parlare la nipote della vittima per me è stato come rivivere un dolore. Così la senatrice Ilaria Cucchi intervenendo sul caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna, denunciando la macchina del fango contro la famiglia. x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

Fakir, guerriglia a Bologna: 80 feriti tra i poliziotti. Roghi e danni in centro dopo il corteoUn'ottantina di agenti feriti, tutti costretti a ricorrere alle cure sanitarie e refertati per traumi e policontusioni. È il bilancio della manifestazione di lunedì sera ... ilmessaggero.it

Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: iscritti poliziotti e sanitari per omicidio colposoLa procura di Bologna che indaga sulla morte di Fakir Abderrahim, durante il fermo di Polizia, ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso ... tg.la7.it