Fakir la rissa col capotreno | Non ho il biglietto chiami gli sbirri di m***a così uccidono anche me?
Istantanee dal mondo reale, quello in cui una immigrazione sempre più fuori controllo si scontra con le normali regole di convivenza civile. Per esempio, l'acquisto di un biglietto per viaggiare su un mezzo pubblico. La pagina social La parte oscura del rap pubblica un video in cui un uomo, che si definisce un immigrato, viaggia su un treno senza biglietto. Quando il controllore gli chiede un documento si scatena la sua furia sconclusionata: "Facciamo una rivolta? La facciamo una rivolta? Ma che c***zo ridi dovreste solo vergognarvi voi italiani .". "Ce l'ha il documento?", chiede il controllore. "Non ce l'ho. Cosa vuoi fare? Vuoi chiamare gli sbirri di m***da? Eh, chiami gli sbirri di m***da che ammazzano anche me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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I primi risultati della Tac sul corpo di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna, avrebbero confermato l'ostruzione delle vie respiratorie mentre era immobilizzato a terra per circa cinque minuti. Intanto un video esclusivo mostra una prima colluttazion facebook
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