Due agenti hanno bloccato un uomo con una maglietta bianca, afferrandogli le braccia per impedire che si scagliasse contro un altro in maglia rossa. Il video mostra come gli agenti abbiano evitato una rissa durante l’arresto. La scena si svolge in strada, con le forze dell’ordine che cercano di mantenere la calma. Non sono stati segnalati altri dettagli o interventi successivi.

Le mani dei due agenti afferrano le braccia di un uomo con una maglietta bianca, nel tentativo di separarlo da un altro in maglia rossa. Sono le immagini in esclusiva registrate dalla bodycam privata indossata da uno dei due poliziotti intervenuti domenica scorsa a Bologna durante la colluttazione tra Abderrahim Fakir, poi deceduto, e un'altra persona, scesa da un'auto contro la quale il primo si sarebbe scagliato senza apparente motivo. Dal video, mostrato in esclusiva dal Tg1, emerge dunque chiaramente come gli agenti siano stati costretti ad intervenire: Fakir era infatti entrato in contatto con un'altra persona, e c'era la necessità di separare i due per evitare che la situazione precipitasse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il nuovo video sull'arresto di Fakir: così gli agenti hanno evitato la rissa

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