Sono state diffuse nuove immagini relative alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Nel video si vede una pozza di sangue e sostanze sospette come cocaina e un oggetto che potrebbe essere un pezzo di plastica. Le immagini sono state pubblicate in un contesto di polemiche, e mostrano dettagli che alimentano le discussioni sulla gestione dell’intervento da parte delle forze dell’ordine.

Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un'agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell'uomo, ancora con le caviglie immobilizzate.Nel video Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un' ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Il medico legale e consulente di parte della famiglia del marocchino, Vittorio Fineschi, invita tutti alla "cautela sulle cause della morte", ricordando che "servono altri esami". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, la cocaina e la pozza di sangue: nuovo video, altro fango sulla polizia

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