L’autopsia ha rivelato sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento sul corpo di Fakir. La relazione indica che ci sono state pressioni da parte degli agenti, coinvolgendo una possibile compressione durante l’arresto. Restano da chiarire molti dettagli, mentre le parti coinvolte continuano a scambiarsi accuse e a discutere sui passaggi dell’intera vicenda. La situazione resta in evoluzione e ancora tutta da approfondire.

Qualche punto fermo e molti altri ancora da chiarire, destinati a portare avanti quello scontro tra le parti già iniziato negli ultimi giorni: dalle oltre sei ore di autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa al Pilastro di Bologna dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti di polizia, sono emersi sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento. Ma questi non sono che i primissimi risultati da valutare in un quadro più ampio di accertamenti — sette i quesiti formulati dalla Procura di Bologna al momento del conferimento dell’incarico ai consulenti —, che hanno però portato ad avanzare come una delle ipotesi quella del decesso per asfissia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir, i risultati dell'autopsia: «Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento». Lo scontro sulla «compressione» da parte dei poliziotti

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Abderrahim Fakir, sangue nei polmoni e ipotesi schiacciamento: cosa è emerso dall'autopsia

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Nel mentre... Bologna Arrivano i primi risultati dell'autopsia: i polmoni erano pieni di sangue. Probabile morte per soffocamento . #Fakir x.com

Antagonisti e difensori di Fakir, mi spiegate il vostro punto di vista? reddit

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