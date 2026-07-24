L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni morto dopo un fermo da parte di due agenti, ha rivelato la presenza di sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Questi sono alcuni dei primi risultati emersi dalle analisi. Resta da accertare la responsabilità dei poliziotti coinvolti nel fermo e nelle modalità che hanno portato alla morte.

Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o a una eccessiva compressione., I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Fakir confermerebbero, dunque, quanto già emerso dalla Tac, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fakir, i primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento" | Resta da stabilire la responsabilità dei poliziotti

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Fakir, i primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento" | Resta da stabilire la responsabilità dei poliziottiL'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rivela sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento.

Fakir, l’esito dell’autopsia: «Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento». Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatraL’autopsia ha confermato che Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sul corpo.

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