Una cantante e atleta paralimpica, nota per aver vinto a Sanremo nel 1998, ha raccontato di non vedere sua figlia da anni e di percepirla solo come una voce. È cieca da 30 anni a causa di una retinite pigmentosa che, nel tempo, ha compromesso progressivamente la vista. Ha espresso anche la paura di dimenticare i ricordi legati alla sua vita e alla famiglia.

Dietro le medaglie dell’atletica paralimpica e la storica vittoria al Festival di Sanremo del 1998, il decorso della retinite pigmentosa presenta oggi un conto inesorabile. Annalisa Minetti convive da tre decenni con il buio, un arco temporale durante il quale l’opinione pubblica e le logiche televisive l’hanno cristallizzata nel rassicurante ruolo della donna invincibile. Oggi, a 49 anni, la cantante milanese sceglie di abbattere questa narrazione per mostrare la contabilità silenziosa della sua condizione. Ospite del podcast “We Are Freaks”, l’artista ha spiegato che la sfida attuale non riguarda più la perdita della vista in sé — un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Faccio fatica a non vedere mia figlia, per me lei è solo una voce. Sono cieca da 30 anni, la mia paura più grande è dimenticare i ricordi”: lo sfogo di Annalisa Minetti

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Salvó a una mendiga; era la hija del magnate. Al día siguiente, un CEO se casó con ella.

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Annalisa Minetti e il dolore per la figlia Elena: “Ho paura di dimenticare i ricordi”Annalisa Minetti ha espresso paura di dimenticare i ricordi legati alla figlia Elena.

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