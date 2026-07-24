Annalisa Minetti sulla figlia Elena | È per me solo una voce però lei la vorrei vedere

Annalisa Minetti si è commossa durante un podcast, parlando della figlia Elena. La cantante ha detto che Elena rappresenta solo una voce per lei, anche se desidererebbe vederla di persona. Minetti ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere i ricordi visivi dopo 30 anni di cecità. La cantante ha spiegato di vivere con questa paura, senza poter più vedere la figlia.

Annalisa Minetti si commuove al podcast We Are Freaks parlando della figlia Elena: "È per me solo una voce". La cantante racconta la paura di perdere i ricordi visivi dopo 30 anni da non vedente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Annalisa Minetti scoppia in un pianto disperato, il dolore per la figlia è enorme: lo sfogo commuove

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