Annalisa Minetti ha espresso paura di dimenticare i ricordi legati alla figlia Elena. La cantante ha detto di temere che i ricordi possano svanire, lasciandola con l’ansia di perdere momenti importanti. Ha sottolineato di desiderare che quei ricordi rimangano intatti, pronti a essere richiamati. Minetti ha condiviso il dolore di questa preoccupazione, evidenziando quanto siano preziosi i ricordi nella sua vita.

Ai ricordi chiediamo soltanto una cosa: di restare dove li abbiamo lasciati, pronti a tornare quando ci servono. Per Annalisa Minetti anche questo patto silenzioso si sta incrinando. Ospite del podcast We Are Freaks, la vincitrice di Sanremo 1998 ha raccontato una paura che con il palco e le medaglie non c’entra nulla: dopo trent’anni di cecità, le immagini del passato cominciano a sbiadire. E il pensiero più doloroso riguarda la figlia Elena, che di anni ne ha otto e che la madre non ha mai potuto vedere. Annalisa Minetti, la paura di dimenticare il mare. “Da qualche tempo la mia paura più grande è quella di dimenticare i ricordi”, ha confidato Annalisa Minetti, spiegando di fare ormai fatica a richiamare alla mente il mare e altre immagini della giovinezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa Minetti e il dolore per la figlia Elena: “Ho paura di dimenticare i ricordi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Annalisa Minetti scoppia in un pianto disperato, il dolore per la figlia è enorme: lo sfogo commuove

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Annalisa Minetti sulla figlia Elena: “È per me solo una voce, però lei la vorrei vedere”

Annalisa Minetti scoppia in un pianto disperato, il dolore per sua figlia è enorme: lo sfogo che commuoveDurante un’intervista, Annalisa Minetti si è lasciata andare a un pianto forte e disperato, esprimendo il dolore per sua figlia.

Temi più discussi: Annalisa Minetti incanta il pubblico al Parco della Pace; Annalisa Minetti in concerto al Parco della Pace. Musica e solidarietà: grande pubblico per la cantante; Annalisa Minetti: Vorrei vedere mia figlia, per me è solo una voce. Ho paura di dimenticare i ricordi, mi sento un peso per lei; Annalisa Minetti sulla figlia Elena: È per me solo una voce, però lei la vorrei vedere.

Annalisa Minetti in lacrime: Vorrei vedere mia figlia, per me è solo una voce e ho anche paura di scordare i ricordi x.com

Annalisa Minetti sulla figlia Elena: È per me solo una voce, però lei la vorrei vedereAnnalisa Minetti, ospite al podcast We Are Freaks, ha rotto il muro della sua vita privata parlando di sua figlia Elena. Ha commosso raccontando che la conosce solo attraverso il suono, il tatto, i ... fanpage.it

Annalisa Minetti e il dolore per la figlia Elena: Ho paura di dimenticare i ricordiAnnalisa Minetti si è commossa parlando della figlia Elena in un podcast: la cantante teme di dimenticare i suoi ricordi visivi dopo 30 anni di cecità ... dilei.it