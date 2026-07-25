Faccia a faccia Meloni-Giorgetti | ipotesi accise mobili per carburanti

La discussione tra il presidente del Consiglio e il ministro dello Sviluppo Economico si è concentrata sulla possibilità di aumentare le accise sui carburanti. La guerra in Iran continua senza una risoluzione chiara, mentre i mercati reagiscono con volatilità, ancora scossi dalla mancanza di una tregua temporanea. Gli Stati Uniti hanno emesso comunicati contrastanti riguardo alla situazione, contribuendo a creare incertezza sui prezzi e sulle politiche energetiche.

La guerra in Iran prosegue tra incertezze e i lamenti dei mercati, orfani di una temporanea tregua mal digerita e ora sfumata. Dagli Stati Uniti arrivano messaggi contrastanti. Due giorni fa, Donald Trump ha detto che sull’Iran sta «valutando un attacco massiccio. Più grande di quanto non sia mai stato fatto prima. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo tutti pronti».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Il governo Meloni tra le pulizie di primavera politiche e la crisi economica incipiente

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