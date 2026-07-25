Fabrizio Stelo è il nuovo prefetto di Arezzo

Fabrizio Stelo è stato nominato nuovo prefetto di Arezzo. Questa è la sua terza assegnazione, dopo aver ricoperto altri incarichi in diverse città italiane. Stelo si avvicina così alla sua regione di origine, dopo aver lavorato in varie sedi. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

La vita del prefetto è un po’ quella dei giramondo, con le sedi che cambiano dopo qualche anno. Ora per Fabrizio Stelo, al suo terzo incarico, è arrivato il momento di avvicinarsi a casa. Dopo Oristano e Teramo, dove ha lavorato da inizio 2023, è stata ufficializzata la nomina a nuovo prefetto di Arezzo, dove entrerà in servizio il 3 agosto. Nato a Roma nel 1968, è in realtà un senese acquisito: qui arrivò al seguito del padre Vittorio, nella sua esperienza di prefetto di Siena, qui ha lavorato a lungo con vari ruoli. E qui ha sviluppato la sua rete di intense relazioni sociali, dalla Contrada al Gruppo Stampa autonomo Siena. Dal 2021 ha iniziato la carriera come prefetto, con prima destinazione Oristano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fabrizio Stelo nuovo prefetto

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