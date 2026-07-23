Un nuovo progetto di promozione territoriale è stato annunciato per Arezzo. Si chiama “TRAME- Storie di Arezzo” ed è stato ideato dalla Fondazione Arezzo InTour, con il supporto della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Il progetto è stato realizzato da doc a communication group e si focalizza su storie, persone e passioni che contribuiscono a mantenere l’identità della città.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Storie, persone e passioni che continuano a dare forma ad Arezzo preservandone la sua unicità. Si chiama “ TRAME- Storie di Arezzo ” il nuovo progetto di promozione territoriale ideato dalla Fondazione Arezzo InTour con il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, prodotto da doc a communication group. “TRAME” è una nuovissima serie di brevi documentari che raccontano la città toscana attraverso il suo patrimonio culturale, artistico e produttivo. Grazie ad uno sguardo curatoriale e contemporaneo, i video accompagnano il pubblico alla scoperta di luoghi, persone, mestieri e patrimoni che fanno di Arezzo un sistema culturale unico: intrecci diversi che insieme, costruiscono l'identità cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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