Durante il Consiglio dei ministri, sono state annunciate le nomine di prefetti in diverse città, con la proposta del ministro dell'Interno. In particolare, uno dei prefetti è stato assegnato a Catanzaro e un altro ad Arezzo. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata da Palazzo Chigi al termine della riunione. Nessuna indicazione è stata fornita sui criteri o le motivazioni delle nomine.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Giro di prefetti in Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sono state infatti determinate diverse nomine, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione. Rosanna Riflesso, da Avellino, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Bari, e a guidare la prefettura avellinese arriva Franca Fico. Clemente Di Nuzzo da Arezzo viene spostato a Catanzaro, e al suo posto in Toscana approda Fabrizio Stelo, proveniente da Teramo, dove viene sostituito da Beatrice Agata Mariano. Grazia La Fauci, da Sassari, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Savona, e al suo posto in Sardegna arriva Carla Di Quattro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Giro di prefetti in Consiglio dei ministri: Di Nuzzo a Catanzaro, Stelo ad Arezzo

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