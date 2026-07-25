Fabrizio Pittalis morto sul lavoro indagato titolare dell'azienda e il conducente del muletto Oggi i funerali
Un giovane di 18 anni è morto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare dell'azienda e il collega che guidava il muletto coinvolto nell'incidente. Oggi si sono svolti i funerali del ragazzo. La procura sta conducendo un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.
Si indaga sulla morte del 18enne Fabrizio Pittalis, deceduto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Indagato il titolare dell'azienda e il collega che guidava il muletto che ha travolto lo studente. Si ipotizza omicidio colposo per favorire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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