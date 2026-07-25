Fabrizio Pittalis morto sul lavoro indagato titolare dell'azienda e il conducente del muletto Oggi i funerali

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è morto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare dell'azienda e il collega che guidava il muletto coinvolto nell'incidente. Oggi si sono svolti i funerali del ragazzo. La procura sta conducendo un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.