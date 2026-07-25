Fabrizio Pittalis morto sul lavoro indagato titolare dell'azienda e il conducente del muletto Oggi i funerali

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è morto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare dell'azienda e il collega che guidava il muletto coinvolto nell'incidente. Oggi si sono svolti i funerali del ragazzo. La procura sta conducendo un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si indaga sulla morte del 18enne Fabrizio Pittalis, deceduto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Indagato il titolare dell'azienda e il collega che guidava il muletto che ha travolto lo studente. Si ipotizza omicidio colposo per favorire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Travolto dal muletto guidato dal collega: assolto il titolare dell’azienda di logisticaIl 13 luglio 2026 si è concluso con l’assoluzione del titolare di un’azienda di logistica l’udienza riguardante un incidente avvenuto nel aprile 2019.

È Asmir Slomic l’operaio morto sul luogo di lavoro, schiacciato da un mulettoNella mattinata di venerdì 15 maggio 2026, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio in un'azienda situata nella frazione di Vezzano,...

Temi più discussi: Travolto dalle forche del muletto mentre lavora, Fabrizio Pittalis muore a 18 anni: Doveva ancora fare la Maturità; In Sardegna uno studente di 18 anni è morto durante un lavoro estivo; Incidente sul lavoro a Orotelli, i sindacati: Più sicurezza, controlli e formazione continua; Tragedia sul lavoro a Oniferi, Fabrizio Pittalis, 18 anni, muore colpito dalle forche di un muletto.

fabrizio pittalis fabrizio pittalis morto sulFabrizio Pittalis morto sul lavoro nel Nuorese, indagati titolare e conducente del muletto: oggi i funeraliNel Nuorese si indaga sulla morte di Fabrizio Pittalis, 18 anni, deceduto mentre lavorava in un impianto di trattamento dei rifiuti. Sul caso sono ... bigodino.it

fabrizio pittalis fabrizio pittalis morto sulFabrizio Pittalis morto sul lavoro, indagato titolare dell’azienda e il conducente del muletto. Oggi i funeraliSi indaga sulla morte del 18enne Fabrizio Pittalis, deceduto mentre lavorava in un'azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web