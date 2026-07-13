Il 13 luglio 2026 si è concluso con l’assoluzione del titolare di un’azienda di logistica l’udienza riguardante un incidente avvenuto nel aprile 2019. Durante l’incidente, un lavoratore è stato travolto da un muletto condotto da un collega all’interno dell’azienda situata in via di Gonfienti all’Interporto. Le autorità hanno stabilito che tutte le norme di sicurezza erano state rispettate e che si trattò di una fatalità.

Prato, 13 luglio 2026 – Le norme sulla sicurezza erano state tutte rispettate, dunque l’incidente fu una tragica ’fatalità’. Non c’è nessun colpevole per il grave infortunio sul lavoro, avvenuto nell’ aprile del 2019, in una azienda di logistica in via di Gonfienti all’Interporto. A processo, difeso dall’avvocato Federico Febbo, era rimasto solo il titolare dell’azienda, italiano di 63 anni, che è stato assolto e riconosciuto «non colpevole» dell’incidente dal giudice monocratico di Prato Duccio Poggianti. L’accusa era di lesioni gravi. Il processo. Alla sbarra era finito anche il gestore della cooperativa che aveva avuto il lavoro in appalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto dal muletto guidato dal collega: assolto il titolare dell’azienda di logistica

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