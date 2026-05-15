È Asmir Slomic l’operaio morto sul luogo di lavoro schiacciato da un muletto
Nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio in un'azienda situata nella frazione di Vezzano, nel comune di Silandro, in Alto Adige. La vittima, identificata come Asmir Slomic, è rimasta schiacciata sotto un muletto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono ora al vaglio delle autorità competenti.
È Asmir Slomic l’operaio morto stamattina, venerdì 15 maggio 2026, in un’azienda di Vezzano, frazione di Silandro, in Alto Adige.Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine l’uomo, un cinquantunenne di origini bosniache, stava guidando un muletto quando si è accidentalmente scontrato con un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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