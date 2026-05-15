È Asmir Slomic l’operaio morto sul luogo di lavoro schiacciato da un muletto

Nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio in un'azienda situata nella frazione di Vezzano, nel comune di Silandro, in Alto Adige. La vittima, identificata come Asmir Slomic, è rimasta schiacciata sotto un muletto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono ora al vaglio delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui