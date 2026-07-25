L’asta per la Fabbrichina si è conclusa senza offerte e senza aggiudicatari. La mancanza di partecipanti ha lasciato l’immobile ancora in attesa di una soluzione. La vicenda resta aperta, alimentando il dibattito locale sul destino dell’area. La situazione si ripropone come un punto di discussione tra le forze politiche, senza che siano state prese decisioni definitive.

Un’altra asta senza offerte, un’altra occasione sfumata. La vicenda della Fabbrichina aggiunge un nuovo capitolo ad una storia che continua a rimanere sospesa, riportando al centro del confronto politico cittadino il futuro dell’area. L’esito della procedura riaccende, infatti, il dibattito sulle strategie adottate finora e sulle prospettive di riqualificazione di uno dei comparti più significativi di Colle. Ad intervenire è il segretario del Partito Democratico, Enrico Galardi (nella foto), che lega l’ennesimo tentativo andato a vuoto all’assenza di un cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale. "L’ennesima asta deserta certifica il fallimento della strategia dell’attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabbrichina: asta deserta. E ora il Pd va all’attacco

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