L'asta per la vendita della Fabbrichina si è conclusa senza offerte, anche questa volta. La base di partenza era di un milione e 31mila euro, cifra invariata rispetto alle due precedenti aste andate a vuoto. La proprietà attende ora decisioni dal Comune, che potrebbe assumere un ruolo diretto nella gestione della struttura. Nessun acquirente si è presentato nonostante le ripetute possibilità di acquisto.

Neppure questa volta è arrivata l’offerta attesa. L’ennesima asta per la vendita della Fabbrichina (nella foto) si è conclusa senza acquirenti. La base era fissata ad un milione e 31mila euro, la stessa cifra che per due volte non è riuscita ad attirare investitori e operatori del settore. Il prossimo tentativo, previsto in autunno, dovrebbe invece partire con un prezzo ribassato. Eppure i numeri continuano a suscitare interesse. L’area dispone di una capacità edificatoria che sfiora i 9.500 metri quadrati e, facendo i conti, il valore scende sotto i 110 euro per metro quadrato edificabile. Una valutazione che, almeno sulla carta, appare competitiva per un comparto così vicino al centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle e il caso Fabbrichina. Un’altra asta senza offerte e la ‘palla’ passa al Comune

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