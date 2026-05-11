Pratolino il Banti resta invenduto | nuova asta deserta per l’ex sanatorio
A Pratolino, l’ex sanatorio Banti non ha trovato acquirenti neanche durante l’ultima asta. Il complesso, situato sulle colline sopra Firenze, rimane invenduto dopo diversi tentativi di vendita da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro, che nel tempo ha ridotto più volte il prezzo di vendita. Nonostante gli sforzi, l’edificio abbandonato non ha riscosso interesse da parte di potenziali acquirenti nelle recenti occasioni di asta.
Ancora un’asta deserta per l’ex sanatorio Banti di Pratolino. Il grande complesso abbandonato sulle colline sopra Firenze resta senza compratori anche dopo l’ultimo tentativo di vendita promosso dall’Azienda Usl Toscana Centro, che negli anni ha progressivamente abbassato il valore dell’immobile.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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