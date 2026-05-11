Pratolino il Banti resta invenduto | nuova asta deserta per l’ex sanatorio

A Pratolino, l’ex sanatorio Banti non ha trovato acquirenti neanche durante l’ultima asta. Il complesso, situato sulle colline sopra Firenze, rimane invenduto dopo diversi tentativi di vendita da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro, che nel tempo ha ridotto più volte il prezzo di vendita. Nonostante gli sforzi, l’edificio abbandonato non ha riscosso interesse da parte di potenziali acquirenti nelle recenti occasioni di asta.

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