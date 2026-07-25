Leonardo Fabbri ha conquistato la vittoria agli Assoluti italiani di Firenze, con una misura di 22.43 metri al quinto tentativo. È il suo secondo successo in questa competizione, confermando la sua presenza nel salto con l’asta. La prestazione si è svolta durante la serata dedicata ai campionati nazionali, senza ulteriori dettagli sui tentativi precedenti o altri partecipanti.

Leonardo Fabbri non si smentisce e vive un’altra grande serata a Firenze per gli Assoluti italiani: il colpo arriva al quinto tentativo con il 22.43 Leonardo Fabbri non conosce limiti. Allo Stadio Ridolfi di Firenze, il campione toscano del getto del peso ha firmato una prestazione da vero numero uno al mondo, vincendo i Campionati Italiani Assoluti con un lancio ruggente da 22,43 metri. Un’impresa straordinaria che conferma il suo stato di grazia e lancia un messaggio chiarissimo e intimidatorio alle rivali in vista dei prossimi Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. La gara è stata un vero monologo di potenza e tecnica. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Fabbri firma un’altra vittoria agli Assoluti italiani: la misura si ferma a 22.43

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Leonardo Fabbri firma la sassata a effetto: misura ruggente da n.1 del mondo, vittoria agli Assoluti e messaggio europeoLeonardo Fabbri ha vinto la gara con una lanciata potente, stabilendo un nuovo record personale.

Fabbri non si ferma più! Vince anche a Budapest con 22.04 m: il lancio decisivoLeonardo Fabbri ha vinto il Meeting di Budapest nel lancio del peso con un lancio di 22.

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