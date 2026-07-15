Fabbri non si ferma più! Vince anche a Budapest con 22.04 m | il lancio decisivo
Leonardo Fabbri ha vinto il Meeting di Budapest nel lancio del peso con un lancio di 22.04 metri. La gara si è conclusa con il suo miglior tentativo, che ha superato i 22 metri. Fabbri ha ottenuto la vittoria dopo aver completato il lancio decisivo.
Leonardo Fabbri vince ancora al Meeting di Budapest superando i 22 metri nel lancio del peso (22.04): guarda il lancio decisivo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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