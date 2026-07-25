Leonardo Fabbri firma la sassata a effetto | misura ruggente da n1 del mondo vittoria agli Assoluti e messaggio europeo

Leonardo Fabbri ha vinto la gara con una lanciata potente, stabilendo un nuovo record personale. La vittoria agli Assoluti lo ha confermato come numero uno al mondo. La sua prestazione si inserisce in un momento di grande forma, in vista degli Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto.

Leonardo Fabbri sta attraversando un momento di forma decisamente notevole e che fa ben sperare in vista degli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il toscano ha vinto la gara di getto del peso valida per i Campionati Italiani Assoluti con la ragguardevole misura di 22.43 metri, raggiunta in occasione del quinto tentativo e che impreziosisce una serie di notevole spessore sciorinata sulla pedana dello Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione d’Europa ha aperto la gara con 21.32 e 21.05, è poi riuscito ad andare oltre la fettuccia dei ventidue metri (22.10), si è placato in occasione della quarta prova (20.66) e poi due spallate magistrali in chiusura di serata (22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri firma la sassata a effetto: misura ruggente da n.1 del mondo, vittoria agli Assoluti e messaggio europeo

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