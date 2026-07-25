F1 Ungheria Norris si prende la pole su Hamilton | Leclerc e Antonelli seguono

Il pilota di McLaren ha ottenuto la pole position all’Hungaroring di Budapest, la sua undicesima stagione. Hamilton, in gara con una Ferrari, ha concluso a 12 millesimi di secondo. Leclerc e Antonelli hanno completato la prima fila, mentre Hamilton è sotto investigazione. La sessione di qualifiche è stata tra le più emozionanti dell’anno.

Il pilota McLaren si prende l'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo in carica precede di appena 12 millesimi la Ferrari del britannico, che al momento è sotto investigazione L’Hungaroringci ha regalato una delle qualifiche più appassioanti della stagione. La pole position finale è stata presa dal campione del mondo in carica Lando Norris,la prima pole stagionale per la sua McLaren che in Ungheria è riuscita a sorpassare, sul finale, le Ferrari di Lewis Hamilton. Al britannico sono mancati solo 12 millesimi dall’impresa di conquistare all’Hungaroring la sua decima pole in carriera. Lewis si trova al momento sotto investigazione per aver ostacolato Oscar Piastri durante la sessione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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