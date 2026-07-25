L’ultima sessione di prove libere del GP d’Ungheria si è conclusa con Norris che ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Hamilton. Leclerc ha osservato l’ascesa di Antonelli, mentre le squadre hanno ottimizzato gli assetti delle vetture in vista delle qualifiche alle 16:00. La sessione ha durato un’ora, durante la quale i piloti hanno testato le vetture sul circuito dell’Hungaroring.

Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring, le scuderie e i piloti hanno sfruttato l’ultima ora a loro disposizione per definire gli assetti delle proprie vetture, specie in vista delle qualifiche che inizieranno alle ore 16:00. C’era curiosità sulle prestazioni delle Ferrari. Nel day-1 magiaro, le due SF-26 avevano molto impressionato in termini di prestazione pura: Charles Leclerc aveva ottenuto il miglior tempo nella FP1; Lewis Hamilton si era preso il best-time della FP2, immediatamente davanti al compagno di squadra. L’impiego della nuova ala “Macarena 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP3 GP Ungheria 2026: Norris si mette alle spalle Hamilton, Leclerc osserva l’ascesa di Antonelli

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F1, GP dAustria, caos nel finale qualifiche: Russell davanti alle Ferrari

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