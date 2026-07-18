Antonelli sei da pole anche a Spa | Verstappen e Norris si inchinano Leclerc in seconda fila con beffa

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. La sua prestazione ha sorpreso, con Verstappen e Norris che si sono inchinati di fronte alla sua velocità. Leclerc si è piazzato in seconda fila, con una posizione che ha suscitato alcune polemiche. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps.

Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'italiano della Mercedes è il migliore in 1'44"361: anticipati Verstappen (+0"317) e Norris, che però scivola al tredicesimo posto per via delle dieci posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell (+0"508) davanti alle Ferrari di Leclerc (4° a +0"532) e Hamilton (5° a +0"534)., Kimi Antonelli torna a ruggire e a Spa si mette davanti a tutti in vista della gara: l'italiano, alla sesta pole in carriera e in stagione (eguagliato il record di Ascari nel 1953), è il più veloce nelle qualifiche in Belgio, dopo i tempi non esaltanti della Q1 dove brilla Norris. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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How Verstappen lost Monaco pole in one corner to Antonelli

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