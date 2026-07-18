Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Verstappen e Norris si sono inchinati alla sua prestazione, mentre Leclerc partirà dalla seconda fila, con una posizione che ha suscitato discussioni. La gara si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps.

Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'italiano della Mercedes è il migliore in 1'44"361: anticipati Verstappen (+0"317) e Norris, che però scivola al tredicesimo posto per via delle dieci posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell (+0"508) davanti alle Ferrari di Leclerc (4° a +0"532) e Hamilton (5° a +0"534)., Proprio Leclerc si è lamentato per aver trovato una bandiera gialla sventolata da uno steward davanti al ferrarista, che puntava ad un ultimo attacco sul giro. Hadjar aveva parcheggiato la Red Bull all'imbocco della pit-lane, da qui la bandiera gialla. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Antonelli, "sei" da pole anche a Spa: Verstappen e Norris si inchinano. Leclerc da seconda fila con beffa

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Kimi Antonelli's Pole Lap | 2026 Chinese Grand Prix | Pirelli

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