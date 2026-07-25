Kimi Antonelli si appresta ad affrontare una gara particolarmente delicata nella sua rincorsa al titolo mondiale, partendo dalla quarta fila in griglia nel Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula Uno. Il diciannovenne di Casalecchio di Reno aveva disputato una buona qualifica all’Hungaroring, venendo battuto solamente dalla McLaren di Lando Norris e dalle Ferrari (inoltre senza il lieve rallentamento per la bandiera gialla all’ultimo giro avrebbe preceduto Leclerc) su un layout che non esalta i punti di forza della Mercedes. Il leader del campionato, capace di ottenere ben sei vittorie nei primi dieci GP della stagione, sarà chiamato ad un esame importante prima di andare in vacanza dovendo limitare i danni in ottica iridata con una macchina non superiore alla concorrenza sul tracciato di Budapest. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli ad un nuovo esame: GP in cui limitare i danni con una macchina non superiore

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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Il sorpasso di Max Verstappen su Kimi Antonelli ad Eau Rouge nel corso del primo giro. ( @lesmo27 @RmcMotori ) #F1 #BelgianGP #Verstappen #Antonelli x.com

La camera che insegue Kimi Antonelli durante la celebrazione. Il cameraman sta già segnando meglio di Casemiro, eh? reddit

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