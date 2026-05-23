Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, si svolge la seconda giornata del Gran Premio del Canada 2026. La Sprint Race è in programma dalle 18:00, con una sfida tra Russell e Antonelli prevista come principale attrazione. La Ferrari cerca di ridurre i danni in una giornata che si preannuncia molto incerta e aperta a diversi risultati. Gli eventi si svolgono senza variazioni rispetto alla programmazione ufficiale, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione. 17.20 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Sprint Race dalle 18:00, sarà sfida Russell-Antonelli. Ferrari per limitare i danni

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F1 | GP Canada 2026 - Commento LIVE Sprint Race

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