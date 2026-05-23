LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race sarà sfida Russell-Antonelli Ferrari per limitare i danni

Notizia in breve

Tra pochi minuti prende il via la Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, con una sfida tra Russell e Antonelli. I piloti sono già in posizione e si concentrano in vista della partenza. La scuderia Ferrari cerca di limitare i danni dopo le difficoltà delle qualifiche, mentre gli altri concorrenti sono pronti a partire. La gara si svolge con i piloti che si preparano a dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili.