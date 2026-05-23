LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race sarà sfida Russell-Antonelli Ferrari per limitare i danni
Tra pochi minuti prende il via la Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, con una sfida tra Russell e Antonelli. I piloti sono già in posizione e si concentrano in vista della partenza. La scuderia Ferrari cerca di limitare i danni dopo le difficoltà delle qualifiche, mentre gli altri concorrenti sono pronti a partire. La gara si svolge con i piloti che si preparano a dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci si prepara al via di questa Sprint, i piloti si concentrano pensando al via di questa gara. 17.48 Mercedes che si è presentata in questo week end molto aggiornata dal punto di vista aerodinamico, cercando di migliorare l’efficienza aerodinamica ulteriormente. Stando ai risultati in qualifiche Sprint, i frutti sono stati raccolti. 17.45 Ferrari che su questa pista probabilmente dovrà correre in difesa, perdendo non poco nel t-3, lì dove il lungo il rettilineo può essere un punto debole. 17.42 Charles Leclerc dovrà reagire a un week end non iniziato nel modo migliore. Per lui problemi ai freni, vedremo se quest’oggi troverà una soluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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