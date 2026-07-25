In Ungheria, le qualifiche di Formula 1 sono in corso con le Ferrari che puntano alla pole position. Sul circuito dell’Hungaroring, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno mostrato ottime performance nelle sessioni di prove libere di venerdì. La pista, nota per esaltare le caratteristiche delle vetture di questa stagione, ha visto i due piloti distinguersi, mentre le qualifiche continuano in diretta.

L’Ungheria sorride alla Ferrari. L’Hungaroring di Budapest è un circuito che esalta le caratteristiche della Sf-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno brillato nelle libere del venerdì. Convincente anche la prestazione nell’ultima sessione di prove, che ha visto imporsi la McLaren di Lando Norris davanti alla rossa di Lewis e alla Mercedes di Kimi Antonelli, poi Leclerc. Ora è caccia alla pole position in vista del Gp della domenica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - F1, in Ungheria è caccia alla pole: le Ferrari ci credono. Le qualifiche in diretta

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