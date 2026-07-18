Gp Belgio Antonelli dà la caccia alla pole Rebus Ferrari le qualifiche in diretta
Nelle qualifiche del GP Belgio, Antonelli tenta la pole position. La Ferrari affronta ancora incertezze, mentre le qualifiche vengono trasmesse in diretta. Il leader del campionato si è mostrato competitivo, mentre Hamilton, coinvolto in un incidente nelle libere, prova a recuperare terreno. La sessione si conclude con Antonelli in prima fila, ma il rebus Ferrari rimane aperto.
Il leader del mondiale finora è andato forte, da testare Hamilton dopo l’incidente nelle terze libere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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