In Ungheria, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno dominato le prove libere, mostrando le potenzialità delle loro vetture sul circuito di Budapest. Nella sessione di qualifiche, Antonelli è riuscito a raggiungere la terza fase, anche se ha rischiato di non passare. La pista si conferma favorevole alla Ferrari, con le qualifiche in corso per determinare le posizioni di partenza.

L’Ungheria sorride alla Ferrari. L’Hungaroring di Budapest è un circuito che esalta le caratteristiche della Sf-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno brillato nelle libere del venerdì. Convincente anche la prestazione nell’ultima sessione di prove, che ha visto imporsi la McLaren di Lando Norris davanti alla rossa di Lewis e alla Mercedes di Kimi Antonelli, poi Leclerc. Ora è caccia alla pole position in vista del Gp della domenica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - F1, in Ungheria è caccia alla pole: Antonelli rischia ma è in Q3. Le qualifiche in diretta

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