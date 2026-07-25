Lando Norris ha ottenuto la pole position nel GP di Ungheria, battendo Hamilton e Leclerc. La Ferrari si è piazzata in seconda fila, con Hamilton davanti a Leclerc. Le Mercedes sono riuscite a qualificarsi davanti alla Ferrari, che ha concluso con entrambe le vetture in seconda fila. Norris ha preceduto Hamilton e Leclerc, che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo.

E alla fine arriva Lando Norris. La Ferrari accarezza l’idea della pole position nel Gp di Ungheria, ma si deve accontentare di piazzare Lewis Hamilton in prima fila davanti a Charles Leclerc. La zampata del campione del mondo in carica all’ultimo tentativo riporta infatti la McLaren davanti a tutti. Finisce invece quarto Kimi Antonelli, penalizzato dalla bandiera gialla all’ultimo settore per il lungo di Max Verstappen. Ma più in generale, la Mercedes non sembra per ora la migliore vettura all’Hungaroring: George Russell ha conquistato solo il settimo tempo. Quinta invece l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti all’olandese della Red Bull. A chiudere la top ten Hadjar, Lindblad e Hulkenberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - F1, qualifiche Gp Ungheria: pole di Norris che beffa Hamilton e Leclerc. La Ferrari meglio delle Mercedes

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