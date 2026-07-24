La prima giornata del GP Ungheria 2026 si è conclusa con la Ferrari in testa nella classifica dei tempi. Durante le prove libere, un pilota ha segnato il miglior tempo, superando gli avversari. Le sessioni sono state interrotte da una bandiera rossa, causata da un incidente in pista. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo alle condizioni dei piloti o ai dettagli tecnici delle vetture. La gara si svolgerà nel fine settimana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end dell’Hungaroring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito magiaro, prenderà il via la tappa numero undici di un campionato in cui la Ferrari vuol diventare sempre più la vera antagonista della Mercedes, dominatrice della primissima parte. A rendere ancora più interessante il fine settimana sono i recenti sviluppi emersi nelle ultime gare. Kimi Antonelli, al volante della vettura della Stella a tre punte, guida le fila della classifica generale con 45 punti di margine sul primo degli inseguitori, il britannico Lewis Hamilton (Ferrari). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita all’Hungaroring

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrari NOT the favourites at Hungaroring | GHOSTS of Monaco | 2026 Hungarian GP Preview

Notizie e thread social correlati

F1, GP Ungheria 2026. Chi, tra Mercedes e Ferrari, avrà il coltello dalla parte del manico all’Hungaroring?Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 si svolgerà domenica 26 luglio all’Hungaroring, chiudendo la prima metà del Mondiale 2026.

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita a Montecarlo, esame per AntonellDurante la prima giornata del GP di Monaco del 2026, Ferrari si è posizionata come la squadra più competitiva.

Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; F1, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; Formula 1, GP Ungheria 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming.

Is there F1 Belgian GP 2026 Live from anywhere — it's FREE reddit

F1 | GP Ungheria 2026: Live conferenza stampaDiretta Conferenza Stampa F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell’Hungaroring dove, a ... msn.com

F1 Ungheria: programma, date e orari TV, Sky e TV8 all’HungaroringOrari F1 GP Ungheria: dove corre la Formula 1 sul tracciato di Spa-Francorchamps e come vedere la gara in diretta TV su Sky e in streaming. newsauto.it