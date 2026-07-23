F1 GP Ungheria 2026 Chi tra Mercedes e Ferrari avrà il coltello dalla parte del manico all’Hungaroring?

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 si svolgerà domenica 26 luglio all’Hungaroring, chiudendo la prima metà del Mondiale 2026. La gara rappresenta l’ultima prova prima della pausa estiva e vedrà sfidarsi le scuderie di Mercedes e Ferrari. Al momento, non è ancora chiaro quale delle due abbia un vantaggio in vista dell’appuntamento.

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 andrà in scena domenica 26 luglio e rappresenterà la conclusione della prima metà del Mondiale 2026 sia concettualmente che, si spera, aritmeticamente. L’appuntamento magiaro sarà l’undicesimo dei ventidue attualmente in calendario, nell’augurio di poter correre in Medio Oriente fra pochi mesi (vista la situazione internazionale nell’area, Qatar e Abu Dhabi vanno considerati a rischio). Comunque, si parte dal presupposto di essere prossimi a metà del guado. Sono quattro i piloti che hanno l’ardire di attraversare le burrascose acque del fiume che segna il confine fra l’anonimato e la gloria. Solo uno di loro potrà reclamarla, il primo a mettere il piede sulla sponda opposta a quella di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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