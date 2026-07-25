Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gp d’Ungheria, con un tempo di 1:17.207. La prima fila sarà completata da Lewis Hamilton, che ha concluso al secondo posto a soli 12 millesimi di secondo dal britannico. Norris partirà davanti a tutti nella gara, mentre Hamilton si posizionerà accanto a lui. La sessione si è conclusa con Norris davanti e Hamilton molto vicino, ma non abbastanza per superarlo.

Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gp d’Ungheria, undicesima prova del mondiale di Formula 1, con il tempo di 1.17.207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà la suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Charles Leclerc con l’altra Ferrari e la Mercedes di Kimi Antonelli, terza per Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen con la Red Bull. L’esposizione di una bandiera gialla nel finale del Q3 per un testa coda di Verstappen non ha impedito a Norris, che pure ha alzato un pò il piede, di strappare la pole ad Hamilton, mentre ha probabilmente frenato Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - F1, Gp d'Ungheria. Pole di Norris, Hamilton beffato per soli 12 centesimi

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