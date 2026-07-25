Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. La gara si corre sul circuito di Budapest, dove Norris è partito primo. Charles Leclerc si è classificato secondo e Lewis Hamilton, dopo aver ricevuto una penalizzazione, si è posizionato quinto. La sessione di qualifiche ha visto Norris battere gli avversari e partire davanti a tutti, mentre Hamilton ha migliorato la sua posizione rispetto alle qualifiche precedenti grazie alle modifiche apportate dopo la penalizzazione.

Lando Norris in Pole Position al Gran Premio d’Ungheria. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La magia del circuito ungherese ha riservato grandi emozioni con Lando Norris che conquista la pole position per il Gran Premio d’Ungheria. Il pilota McLaren ha mostrato un’ottima prestazione, chiudendo le qualifiche con un tempo di 1’17?207, il suo 17esimo pole in carriera e il primo di questa stagione. Nonostante una bandiera gialla che ha fatto temere per il finale, Norris è riuscito a ottenere il miglior tempo proprio all’ultimo momento, superando le due Ferrari. Lewis Hamilton aveva la pole position a portata di mano, dopo averla conquistata nell’ultima edizione del Gran Premio d’Ungheria nel 2023, ma ha visto il suo sogno svanire per soli 12 millesimi, grazie all’ottima prestazione di Norris. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1 Budapest: Norris in pole, Leclerc 2° e Hamilton 5° dopo penalizzazione.

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