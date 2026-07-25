Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, sul lago nella zona della Schiranna, si svolgeranno gli Europei di canottaggio a Varese. Le gare si terranno in questa località, che ospiterà anche il villaggio in centro città e altri eventi collegati alla manifestazione. La competizione coinvolgerà atleti europei e si svolgerà in tre giorni di regate. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà nel periodo estivo.

Varese, 25 luglio 2026 – Varese nuovamente al centro dell’Europa per lo sport: dal 31 luglio al 2 agosto, sul lago, nella zona della Schiranna, si terranno gli Europei 2026 di canottaggio. La manifestazione prevede 434 atleti – anche italiani – in rappresentanza di 31 federazioni di European Rowing. Si tratta della terza volta che Varese ospita la rassegna continentale, dopo le edizioni del 2012 e del 2021. Lo stesso campo gara aveva ospitato in passato la World Rowing Masters Regatta del 2013, i Mondiali Under 23 del 2014, i Mondiali Under 19 e Under 23 del 2022 e diverse tappe della Coppa del Mondo tra il 2015 e il 2025. Il lago di Varese ospiterà nuovamente la World Rowing Masters Regatta nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Europei di canottaggio 2026 a Varese: quando, le gare, il villaggio in centro e gli eventi alla Schiranna

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Varese - Canottaggio, gli Europei uniranno città e lago

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