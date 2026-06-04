Gli Europei di canottaggio a Varese si svolgeranno alla Schiranna e coinvolgeranno anche il centro cittadino. Oltre alle gare, sono previsti flussi di turisti e spettatori che si muoveranno tra le vie del centro. La manifestazione si svolgerà durante l’estate e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Le autorità hanno pianificato misure per gestire l’afflusso di pubblico e garantire la sicurezza nell’area.

Gli Europei di canottaggio in programma quest’estate a Varese non saranno solo un evento sportivo. Oltre alle gare che si svolgeranno alla Schiranna, l’appuntamento coinvolgerà infatti anche il centro città. Il comitato organizzatore intende in questo modo avvicinare oltre agli appassionati e agli addetti ai lavori anche i residenti e i turisti che saranno a Varese nel periodo estivo. L’appuntamento è dal 31 luglio al 2 agosto, quando si sfideranno sul lago circa 600 atleti per la competizione più importante dell’anno a livello continentale. Alla Schiranna sarà potenziata la Fan Zone già testata negli ultimi eventi internazionali degli scorsi anni: alle spalle della tribuna ci sarà un vero e proprio palco, dove durante la giornata saranno trasmesse le gare in diretta mentre in serata ci saranno momenti di intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il canottaggio alla Schiranna. Europei non solo evento sportivo. Anche turisti coinvolti in centro

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