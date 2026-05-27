Dopo l’antipasto del Memorial D’Aloja, manifestazione che quest’anno è tornata ad aprire il calendario internazionale di canottaggio, nel fine settimana si entrerà finalmente nel vivo della stagione, con la prima tappa della Coppa del Mondo. Appuntamento dal 29 al 31 maggio a Siviglia, in Spagna, al quale però non prenderà parte l’Italia, che ha optato per un calendario differente per l’avvicinamento ai grandi appuntamenti stagionali: gli azzurri torneranno in gara nella seconda tappa, prevista dal 12 al 14 giugno a Plovdiv, in Bulgaria. A seguire il calendario internazionale prevede la terza ed ultima tappa di Coppa del Mondo, in programma dal 26 al 28 giugno a Lucerna, in Svizzera: non è stato ancora comunicato se l’Italia sarà presente in questa occasione, preludio ai due grandi appuntamenti stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, l’Italia non sarà in Coppa del Mondo a Siviglia. Debutto in Bulgaria, obiettivo Europei di Varese

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