Europei di Calcio a 7 Italia super a Roma | arriva la finale con l’Ucrania

L’Italia affronterà l’Ucraina nella finale degli Europei di Calcio a 7, prevista questa sera alle 21 a Roma, al Parco Schuster. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia. L’Italia ha vinto la semifinale contro un avversario sconosciuto, mentre l’Ucraina ha superato la semifinale contro un altro team. La finale si svolgerà a porte chiuse e sarà valida per il titolo continentale.

Roma – Sarà l’Ucraina l’avversaria dell’Italia nella finale degli Europei di Calcio a 7, in programma questa sera alle ore 21 a Parco Schuster a Roma e trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia. Il percorso azzurro a Roma si è aperto nel migliore dei modi mercoledì 22 luglio, con un netto 7-1 rifilato alla Grecia. Una gara impreziosita dal contributo di Alessandro Florenzi, l’ex centrocampista di Roma, Paris Saint-Germain e Milan che ha portato al gruppo tutta la sua esperienza internazionale maturata anche nel trionfo di Wembley 2021 con la Nazionale maggiore. Giovedì 23 luglio è arrivata l’unica battuta d’arresto del torneo: l’Ucraina si è imposta 5-3, rimettendo in discussione le certezze del gruppo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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