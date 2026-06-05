Dove vedere in tv Italia-Belgio Finale Europei calcio U17 | orario canale streaming

La finale degli Europei U17 di calcio tra Italia e Belgio si gioca domenica 7 giugno alle 19. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

L’Italia affronterà il Belgio nella Finale degli Europei U17 di calcio, che andrà in scena domenica 7 giugno (ore 19.00) alla Le Coq Arena di Tallinn: sarà la capitale dell’Estonia a ospitare l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria, a cui la nostra Nazionale si presenterà con grandi ambizioni e con il sogno di conquistare il secondo titolo della storia dopo quello festeggiato nel 2024. Si tratta del quinto atto conclusivo per il Bel Paese (persi quelli del 2013, 2018, 2019). I ragazzi di coach Daniele Franceschini hanno primeggiato nel proprio girone (vittorie per 1-0 contro la Francia e 3-0 contro il Montenegro, pareggio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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