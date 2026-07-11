L’Italia ha vinto la semifinale degli Europei U22 di volley femminile contro la Spagna con un punteggio di 3-0, nei set 25-11, 25-15 e 25-15. La squadra italiana ha dominato l’incontro, con le giocatrici Adigwe e Amoruso che hanno contribuito in modo decisivo. La finale si svolgerà contro la Serbia. La partita si è conclusa con un netto vantaggio delle italiane in tutti e tre i set.

L’Italia ha travolto la Spagna con un perentorio 3-0 (25-11; 25-15; 25-15) nella semifinale degli Europei U22 di volley femminile e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo di questa competizione, nata nel 2022 e sempre dominata dalla nostra Nazionale nei due precedenti (trionfi di fronte al proprio pubblico, tra l’altro regolando sempre la Serbia nel match decisivo). Le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno rispettato il pronostico della vigilia a Den Haag (Paesi Bassi), prendendo il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set e tramortendo le avversarie in appena 67 minuti di gioco a senso unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia tramortisce la Spagna: super Adigwe e Amoruso, finale agli Europei U22

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