Durante l’estate, le assunzioni nell’area sono diminuite del 7 per cento rispetto all’anno precedente. La riduzione riguarda principalmente il settore industriale, che ha registrato un calo più consistente, mentre il comparto turistico ha mostrato segnali di tenuta. I dati indicano che, dopo un primo semestre in diminuzione, le previsioni per il periodo fino a settembre sono ancora in calo. La tendenza negativa si conferma con un ulteriore decremento nell’occupazione.

Non si arresta il periodo negativo per l’ occupazione apuana che dopo un primo semestre in calo fa segnare un altro meno nelle previsioni fino a settembre: –7%. A tenere e guidare i volumi di assunzioni sono soprattutto le figure legate alla stagione estiva e all’accoglienza e questo dato rappresenta un altro fattore di riflessione visto che si tratta di occupazione a tempo determinato, non in grado di fornire un reddito stabile e di qualità ai lavoratori. Questo è quanto emerge dai dati rilevati sulle imprese con dipendenti dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e analizzati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto studi e ricerche (Isr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate, assunzioni in calo. La flessione è del 7 per cento. Industria giù, tiene il turismo

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