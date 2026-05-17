L’estate 2026 si preannuncia come un periodo positivo per il turismo in Umbria, con circa 4.120 assunzioni previste nel settore. Le aziende del settore stanno pianificando di incrementare le assunzioni per far fronte alla domanda turistica, che si aspetta in crescita. La regione si prepara a ricevere un numero consistente di visitatori, mantenendo un andamento diverso rispetto ad altre zone italiane colpite da crisi geopolitiche o difficoltà economiche. La stagione estiva si configura quindi come un possibile momento di rilancio per l’economia locale.

Perugia, 17 maggio 2026 – Sarà l’estate d’oro del turismo umbro (crisi geopolitiche permettendo). Il segnale arriva dal nuovo bollettino Excelsior, curato da Unioncamere, ministero del Lavoro e Unione europea, relativo al mese di maggio e al trimestre maggio-luglio 2026: l’Umbria è la regione italiana con la maggiore crescita, rispetto al 2025, dei programmi di assunzione nel settore da parte delle imprese. Un’indicazione netta sulle attese degli operatori, dopo il record del 2025, quando la regione ha registrato 3.036.032 arrivi e 7.942.202 presenze, con un aumento del 9,1% negli arrivi e dell’8,5% nelle presenze sul 2024. In base ai dati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, l’estate d’oro. L’Umbria controcorrente: previste 4.120 assunzioni

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