Matri sicuro | Milan favorito troverà gli stimoli per non sbagliare Il calo? Flessione mentale
Alessandro Matri, ex calciatore e attuale commentatore, ha espresso la sua opinione sulla prossima partita tra Genoa e Milan. Secondo lui, i rossoneri sono favoriti e troveranno gli stimoli necessari per evitare errori, anche se ha segnalato una leggera flessione mentale come possibile causa di un calo recente. Matri ha commentato il confronto, analizzando alcuni aspetti della squadra e le sfide che potrebbe affrontare nel match in programma.
Alessandro Matri, grande doppio ex di Genoa e Milan, osserva con molta attenzione la corsa per la Champions League, situazione che sta infiammando il finale di stagione in Serie A. L 'ex attaccante rossonero, ad oggi opinionista per DAZN, conosce bene le due squadre. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex bomber ha voluto parlare, ovviamente, della sfida di domenica tra il Grifone e il Diavolo. Secondo Matri, a scamparla per la Champions League saranno proprio i rossoneri di Massimiliano Allegri. Alla squadra di Max, infatti, serviranno ben 2 vittorie su 2 per centrare l'obiettivo stagionale, altrimenti sarà fallimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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