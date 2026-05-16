Matri sicuro | Milan favorito troverà gli stimoli per non sbagliare Il calo? Flessione mentale

Alessandro Matri, ex calciatore e attuale commentatore, ha espresso la sua opinione sulla prossima partita tra Genoa e Milan. Secondo lui, i rossoneri sono favoriti e troveranno gli stimoli necessari per evitare errori, anche se ha segnalato una leggera flessione mentale come possibile causa di un calo recente. Matri ha commentato il confronto, analizzando alcuni aspetti della squadra e le sfide che potrebbe affrontare nel match in programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui