Esodo estivo Anas | sospesi l’83% dei cantieri e bollino rosso per le partenze
Durante il fine settimana, il 83% dei cantieri gestiti da Anas è stato sospeso per facilitare le partenze estive, con oltre 27 milioni di spostamenti previsti sulle strade italiane. Sono impiegati circa 2.500 addetti per assicurare la fluidità del traffico durante i picchi di traffico. La sospensione dei lavori è stata decisa per ridurre i disagi e gestire meglio gli elevati volumi di veicoli in transito.
Stimati più di 27 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Operativi 2.500 addetti per garantire la fluidità della circolazione durante i grandi flussi del fine settimana. (Foto Ufficio Stampa Anas) – notizie.com Scatta il primo grande weekend di partenze estive sulle strade italiane. In vista dell’aumento del traffico, Anas ha potenziato l’impegno del personale in tutta Italia ed ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da venerdì 24 luglio al 7 settembre restano chiusi o sospesi 1.175 cantieri, cioè l’83% dei 1.414 degli interventi attivi. La misura rientra nel piano Strade Sicure, predisposto annualmente in estate sia per garantire servizi efficienti, sia per incrementare la sicurezza delle strade italiane. 🔗 Leggi su Notizie.com
Esodo estivo, Anas sospende 1.175 cantieri
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