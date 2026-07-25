Esodo estivo Anas | sospesi l’83% dei cantieri e bollino rosso per le partenze

Notizia in breve

Durante il fine settimana, il 83% dei cantieri gestiti da Anas è stato sospeso per facilitare le partenze estive, con oltre 27 milioni di spostamenti previsti sulle strade italiane. Sono impiegati circa 2.500 addetti per assicurare la fluidità del traffico durante i picchi di traffico. La sospensione dei lavori è stata decisa per ridurre i disagi e gestire meglio gli elevati volumi di veicoli in transito.