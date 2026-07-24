Per il primo fine settimana di partenze estive, è stato attivato il piano esodo con oltre 27 milioni di spostamenti previsti. Le aree di Calabria e Sicilia sono state dichiarate a bollino rosso, indicando traffico intenso. Anas ha aumentato il personale sulle strade e ha ridotto la presenza di cantieri per facilitare il flusso veicolare. Le misure sono state adottate per gestire l’aumento dei veicoli in viaggio durante il weekend.

Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari Anasha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Anas, scatta il piano estivo per l'esodo: previsti oltre 27 milioni di spostamenti nel weekend. Bollino rosso per Calabria e Sicilia

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Esodo estivo 2026: scatta il piano Anas anche in Calabria, bollino rosso nel weekend

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